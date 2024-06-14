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ФХР о санкциях Канады против Третьяка: «Они были введены еще в феврале 2023 года. Эту информацию просто повторили, в ней нет ничего нового»

«Нельзя говорить, что сегодня Канада ввела санкции против Третьяка. Они были введены еще в феврале прошлого года.

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