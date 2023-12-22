Ставропольцы поздравили с Новым годом детей антрацитовского округа ЛНР

СТАВРОПОЛЬ, 22 декабря, ФедералПресс. По поручению Губернатора Ставрополья Владимира Владимирова учащимся школ и детсадов Антрацитовского округа Луганской Народной Республики переданы новогодние подарки и поздравления от жителей края.
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