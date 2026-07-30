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Аргументы и Факты

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Molecular Psychiatry: лишний вес утончает кору мозга

Molecular Psychiatry: лишний вес утончает кору мозга

Учёные из международной команды под руководством Джоди Пейнтер выяснили, что высокий индекс массы тела может быть причиной уменьшения толщины коры головного мозга, а не просто сопутствующим фактором, сообщает Molecular Psychiatry.

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