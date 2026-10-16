Обвиняемые собрали с жильцов более 28 млн рублей, не выполнив работы по ремонту и оплате ресурсов, ещё 8 млн рублей были перечислены на счета подконтрольных фирм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- И Препараты «Седжар...
- ЗА Препараты «Седжар...
- РР Препараты Семавик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым