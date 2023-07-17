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    одни  перепевы в статье...Удар врага по Кры...

Удар врага по Крымскому мосту : Обновленная карта военной операции на Украине 17 июля 2023 года

Удар врага по Крымскому мосту : Обновленная карта военной операции на Украине 17 июля 2023 года

Удар врага по Крымскому мосту : Обновленная карта военной операции на Украине 17 июля 2023 года Юлия Соколова24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО.

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Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
Противно стало читать все му-му сведения. Сколько можно  сюсюкать над бандитами. Да уничтожьте все ЖД входы на Украину, все мосты  в приграничной зоне. Сохраните жизни  ребят воюющих на фронтах, не гоняйтесь за каждой пушкой по всей Украина, а уничтожайте технику в приграничной зоне. Не генштаб .а детский сад.
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15 час.
Andrew Kleymenov
Во время Великой Отечественной войны партизанские отряды и соединения, группы заброшенных диверсантов представлялись к высоким боевым наградам за успешную &quot;рельсовую войну&quot; и прочие диверсионные акты, направленные на нарушение снабжения гитлеровских войск как вооружением, так и личным составом, продовольствием, обмундированием. Всё это производилось пешком, иногда на лошадях. А сейчас?.. Военной техники - завались, дроноыая разведка - пожалуйста, авиация, ракеты - вполне достаточно. Чего же мешает нарушить хотя бы логистику поставок?
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13 час.
вс
владимир сергеев
одни  перепевы в статье...
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7 час.

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