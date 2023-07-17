Удар врага по Крымскому мосту : Обновленная карта военной операции на Украине 17 июля 2023 года

Противно стало читать все му-му сведения. Сколько можно сюсюкать над бандитами. Да уничтожьте все ЖД входы на Украину, все мосты в приграничной зоне. Сохраните жизни ребят воюющих на фронтах, не гоняйтесь за каждой пушкой по всей Украина, а уничтожайте технику в приграничной зоне. Не генштаб .а детский сад.

Andrew Kleymenov

Во время Великой Отечественной войны партизанские отряды и соединения, группы заброшенных диверсантов представлялись к высоким боевым наградам за успешную "рельсовую войну" и прочие диверсионные акты, направленные на нарушение снабжения гитлеровских войск как вооружением, так и личным составом, продовольствием, обмундированием. Всё это производилось пешком, иногда на лошадях. А сейчас?.. Военной техники - завались, дроноыая разведка - пожалуйста, авиация, ракеты - вполне достаточно. Чего же мешает нарушить хотя бы логистику поставок?