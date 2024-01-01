Суд отказал в блокировке YouTube-канала Анастасии Ивлеевой

Предприниматель Александр Морозов также требовал взыскать с компании и самой ведущей 10 млн рублей Савеловский суд Москвы вынес решение отказать в блокировке аккаунта ведущей и блогера Анастасии Ивлеевой на YouTube.
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