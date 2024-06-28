Личный парикмахер Баскова раскрыл, какие стрижки в моде этим летом

МОСКВА, 28 июня, ФедералПресс. Лето в разгаре, а значит самое время обновить прическу. Звездный стилист, чемпион мира по парикмахерскому искусству Александр Наумко поделился с «ФедералПресс» своим видением модных трендов в стрижках на жаркий сезон 2024 года.