Превращать радостную Пасху в «пиршество» недопустимо, — РПЦ Ирэн ОрлонскаяЗаместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что Пасха не должна становиться исключительно гастрономическим событием.