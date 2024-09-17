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Закон и Порядок

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ЕС подготовили альтернативный план помощи Украине за счет России

ЕС подготовили альтернативный план помощи Украине за счет России

FT: ЕС хочет выделить Украине кредит на сумму до €40 млрд без участия США В ЕС опасаются, что Венгрия заблокирует предоставление США гарантий, нужных для выделения Украине кредита на $50 млрд, и разрабатывают альтернативный план, который не потребует участия ВашингтонаФото: Christophe Guillaume / Getty Images Евросоюз готовит альтернативный план по предоставлению Украине кредита за счет прибыли от замороженных российских активов, сообщает Financial Times со ссылкой на три чиновника.

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