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На Украине признали, что Киев продолжает закупать российский газ

На Украине признали, что Киев продолжает закупать российский газ

Украина покупает российский газ, который идет через газопровод «Турецкий поток» в Сербию и Венгрию. С таким признанием выступил замглавы энергетического комитета Верховной рады Украины Алексей Кучеренко.

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