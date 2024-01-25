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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Вован и Лексус разыграли продюсера проекта «Гражданин поэт»

Вован и Лексус разыграли продюсера проекта «Гражданин поэт»

МОСКВА, 25 января, ФедералПресс. Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака пообщались с продюсером проекта «Гражданин поэт» Андреем Васильевым.

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