Ближе к Ближнему Востоку: в Россию растет турпоток из арабских стран

Рост турпотока в Россию из стран Ближнего Востока в этом году планируется минимум на 60%. Осенью прошлого озвучивали такие цифры: гостей из Саудовской Аравии приехало в 11 раз больше, из Кувейта — в шесть раз, из Катара и ОАЭ — в четыре, из Ирана ― на треть.