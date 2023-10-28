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Сколько человек погибло при недавней стрельбе в США: проблема массшутинга

Сколько человек погибло при недавней стрельбе в США: проблема массшутинга

Сколько человек погибло при недавней стрельбе в США: проблема массшутинга Евгения КомароваОткрыл стрельбу в (дальше выбирается общественное место, вроде школы, больницы или торгового центра) – сценарий, который может произойти практически в любой стране.

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