Боевой вылет ударного вертолёта Ми-28НМ «Ночной охотник» оснащённого комплексом управляемого вооружения 9К121М «Вихрь-М» с ПТУР 9-А-4172К «Вихрь-1» в приграничном районе Курской области.
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Боевой вылет ударного вертолёта Ми-28НМ «Ночной охотник» оснащённого комплексом управляемого вооружения 9К121М «Вихрь-М» с ПТУР 9-А-4172К «Вихрь-1» в приграничном районе Курской области.
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