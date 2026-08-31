Николай Бондаренко: Массовое снятие с выборов народных кандидатов — не повод, чтобы не голосовать

«Предположу, что отстранение от выборов кандидатов от КПРФ будет продолжаться, и не исключены жесткие сценарии» Ирина Мишина На фото: член КПРФ Николай Бондаренко (Фото: Максим Григорьев/ТАСС) Материал комментируют: Николай Бондаренко Примета нынешней предвыборной кампании — беспрецедентное количество снятых с предвыборной гонки ярких, популярных, народных кандидатов от КПРФ.
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