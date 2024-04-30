Россиянин ударил бывшую жену ножом в московском ТЦ

Пострадавшая попала в больницу. В Москве вооруженный ножом мужчина напал на свою бывшую супругу. Все произошло в одном из столичных торговых центров, расположенных на Святоозерской улице в ВАО, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.