Россиянин ударил бывшую жену ножом в московском ТЦ

Пострадавшая попала в больницу. В Москве вооруженный ножом мужчина напал на свою бывшую супругу. Все произошло в одном из столичных торговых центров, расположенных на Святоозерской улице в ВАО, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
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