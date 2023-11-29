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Не усидел в тюменском командном училище!

Не усидел в тюменском командном училище!

Дважды раненый Герой России, сибирский татарин Сайфуллин вернулся в зону СВО. Он перенёс двенадцать операций, правая нога ампутирована, левую ногу чудом удалось сохранить.

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Комментарии
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Геннадий Свешников
Русский он- татарин и Ваши негры из ТВВИКУ в Африке, сегодня будут русскими неграми с Армагедоном👍😱
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9 час.
ВераВерная
Настоящий мужчина, герой, смелый и умный - такими воинами Россия и должна гордиться! Низкий поклон, Рустам!
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8 час.
Светлана Митленко
Видимо просто хотели подчеркнуть, что военный хоть и татарин, но сибиряк, только и всего. И никакого акцента именно на национальность я не увидела.
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8 час.

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