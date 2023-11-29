Не усидел в тюменском командном училище!

Русский он- татарин и Ваши негры из ТВВИКУ в Африке, сегодня будут русскими неграми с Армагедоном👍😱

Светлана Митленко

Видимо просто хотели подчеркнуть, что военный хоть и татарин, но сибиряк, только и всего. И никакого акцента именно на национальность я не увидела.