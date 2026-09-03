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Таможенники в Москве изъяли 6,7 млн пачек сигарет стоимостью 1 млрд рублей

Таможенники в Москве изъяли 6,7 млн пачек сигарет стоимостью 1 млрд рублей

В Москве сотрудники Центральной оперативной таможни изъяли 6,7 млн пачек сигарет стоимостью более 1 млрд рублей.

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