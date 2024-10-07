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В сети обсуждают роман женатого 69-летнего миллиардера Эрика Шмидта с 30-летней девушкой, которая обманула его на 100 млн долларов

В сети обсуждают роман женатого 69-летнего миллиардера Эрика Шмидта с 30-летней девушкой, которая обманула его на 100 млн долларов

В сети обсуждают роман миллиардера и бывшего генерального директора Google Эрика Шмидта с возлюбленной Мишель Риттер, которая обманула его на 100 млн долларов.

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