НАБУ проводит обыски в офисе генпрокурора Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили в своих Telegram-каналах, что их сотрудники ведут обыски в офисе генерального прокурора Украины в рамках специальной операции по разоблачению преступной организации.