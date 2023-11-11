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МИД РФ: план Израиля сохранить контроль над Газой противоречит решениям СБ ООН

МИД РФ: план Израиля сохранить контроль над Газой противоречит решениям СБ ООН

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что планы Израиля по сохранению военного контроля над территорией сектора Газа после завершения операции по уничтожению ХАМАС противоречат решениям Совета безопасности ООН.

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