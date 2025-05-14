🤩 Лётчик-космонавт Олег Артемьев показал, как выглядит Чёрное море из космоса Видео, снятое с борта Международной космической станции, он опубликовал в своём Telegram-канале.
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🤩 Лётчик-космонавт Олег Артемьев показал, как выглядит Чёрное море из космоса Видео, снятое с борта Международной космической станции, он опубликовал в своём Telegram-канале.