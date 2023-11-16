Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 003 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leonid PlиGin
    Вообще-то, всем этим предателям, беглецам, изменникам и релокантам хорошее определение дал Тигран Кеосаян: "БЗДУНЫ" -...Позорный "прогиб"...
  • Дмитрий Гурин
    Да кто их отпустит? У ЕС колониальные повадки но у Британии со Штатами они еще больше колониальнее..... Хрен они тако..."Вы из России? По...
  • Betahon
    Государство не должно торговать своими паспортами для нищих и, тем более, не уважающих законы, язык и культуру нашей ...Жители экс-респуб...

Конфликт нужно не замораживать, а полностью прекращать — Зеленский

Конфликт нужно не замораживать, а полностью прекращать — Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужно добавиться мира на своих условиях.Украина не может себе позволить замороженный конфликт, и не будет подписывать очередные Минские соглашения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх