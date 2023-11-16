Конфликт нужно не замораживать, а полностью прекращать — Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужно добавиться мира на своих условиях.Украина не может себе позволить замороженный конфликт, и не будет подписывать очередные Минские соглашения.
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