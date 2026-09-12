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Бум в секторе искусственного интеллекта обеспечил Тайваню рекордный скачок налоговых доходов

Бум в секторе искусственного интеллекта обеспечил Тайваню рекордный скачок налоговых доходов

Министерство финансов Тайваня сообщило, что налоговые поступления в бюджет за прошедший месяц выросли на 28.

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