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Усиление санитарного контроля на границах России в связи с угрозой Эболы

Усиление санитарного контроля на границах России в связи с угрозой Эболы

В связи с угрозой распространения вируса Эбола на границах России усилен санитарный контроль. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

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