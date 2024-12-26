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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Новогодняя акция сотрудников комбината школьного питания ´Купалинка´.

Новогодняя акция сотрудников комбината школьного питания ´Купалинка´.

24.12.2024 в столовой государственного учреждения образования ´Средняя школа № 11 г.Бобруйска´ сотрудники комбината школьного питания ´Купалинка´ для учащихся учреждения образования устроили новогоднее представление: Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с предстоящими каникулами и наступающим Новым годом, пожелали всем крепкого здоровья, отлично .

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