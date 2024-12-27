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Словакия предложила площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине

Словакия предложила площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине

Словакия готова предоставить свою территорию для мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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