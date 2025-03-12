Аппаратные интриги ударили по самому известному губернатору РФ

В команде вологодского губернатора Георгия Филимонова начался раскол: конкуренция между группами в его правительстве перешла в фазу открытой войны, которая приводит к громким отставкам и очередным федеральным скандалам.
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