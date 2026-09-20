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Подсветка в шкафу-купе: пошаговое руководство от А до Я

Подсветка в шкафу-купе: пошаговое руководство от А до Я

Современные шкафы-купе уже давно перестали быть просто местом для хранения вещей — они становятся частью интерьера, где важны и функциональность, и эстетика.

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