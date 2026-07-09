Четыре стихии и одна большая эмоция: ждем премьеру клипа Аллы Рид

Громкая премьера, которую ждут поклонники, состоится уже 10 июля. Речь идет о клипе на песню «Тату на сердце» в исполнении Аллы Рид: работа объединила сильные тексты и выразительную музыку, а визуальная часть задумана как полноценный художественный рассказ.
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