Режим ракетной опасности ввели в Московской, Орловской и Калужской областях. Об этом предупредила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций регионов в "Максе" Местным жителям рекомендовано оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытия.