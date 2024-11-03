Минздрав предложил изменить правила оформления больничного. Какие нововведения ждут россиян?

Минздрав России предложил изменить порядок формирования больничного. Медиков хотят обязать передавать врачебной комиссии документы о пациенте, который оформлял лист нетрудоспособности четыре раза за полгода.
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