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Минздрав предложил изменить правила оформления больничного. Какие нововведения ждут россиян?

Минздрав предложил изменить правила оформления больничного. Какие нововведения ждут россиян?

Минздрав России предложил изменить порядок формирования больничного. Медиков хотят обязать передавать врачебной комиссии документы о пациенте, который оформлял лист нетрудоспособности четыре раза за полгода.

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