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Не все коту масленица: политолог Перенджиев рекомендовал Европе и США умерить аппетиты

Не все коту масленица: политолог Перенджиев рекомендовал Европе и США умерить аппетиты

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев в комментарии ФАН оценил желание США расширить территории своего влияния и рекомендовал им «поумерить аппетиты».

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