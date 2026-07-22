Причиной смерти телеведущего и кулинара Сырникова стало внутреннее кровотечение

Причиной смерти телеведущего и кулинара Максима Сырникова стало внезапное внутреннее кровотечение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из окружения ведущего программы «Монастырская кухня».
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