Причиной смерти телеведущего и кулинара Сырникова стало внутреннее кровотечение

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Причиной смерти телеведущего и кулинара Максима Сырникова стало внезапное внутреннее кровотечение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из окружения ведущего программы «Монастырская кухня».