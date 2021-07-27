7 мифов об использовании телефона за рулем

Миф 1: Режим громкой связи безопасен для использования во время вождения Различные исследования показывают, что аварии происходят не только из-за использования телефона за рулем без системы громкой связи, но и в результате разговора с этой системой.
Миф 1: Режим громкой связи безопасен для использования во время вождения Различные исследования показывают, что аварии происходят не только из-за использования телефона за рулем без системы громкой связи, но и в результате разговора с этой системой.
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