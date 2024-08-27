Нижегородцы меняют профессию в среднем 3 раза за жизнь

Авито Работа провела опрос более 7 тысяч работающих россиян, чтобы узнать, как часто за их жизнь им приходилось менять профессию и хотели бы они пройти переобучение, чтобы продолжить работу по другому направлению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии