ФСБ: агент Киева задержана в Москве за подготовку подрыва силовика

В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что российская спецслужба задержала россиянку, которая по заданию украинских спецслужб должна была организовать подрыв автомобиля сотрудника органов безопасности.
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