Новый президент Аргентины русофоб-антисоветчик Хавьер Милей продолжает демонстрировать преданность США, несмотря на то, что американский лидер Джо Байден не посетил его инаугурацию и аргентинцу пришлось довольствоваться обществом «главного украинца» Владимира Зеленского.