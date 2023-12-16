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Несекретные материалы

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Аргентинская пресса: Зеленскому удалось выпросить у Хавьера Милея нуждающиеся в ремонте вертолеты Ми-171

Аргентинская пресса: Зеленскому удалось выпросить у Хавьера Милея нуждающиеся в ремонте вертолеты Ми-171

Новый президент Аргентины русофоб-антисоветчик Хавьер Милей продолжает демонстрировать преданность США, несмотря на то, что американский лидер Джо Байден не посетил его инаугурацию и аргентинцу пришлось довольствоваться обществом «главного украинца» Владимира Зеленского.

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