«Москва не верит в Трампа»: в США объяснили рост военных расходов России

Военные расходы России в этом году, по всей видимости, достигнут рекордного уровня после того, как Владимир Путин увеличил предусмотренные бюджетом ассигнования почти на $60 миллиардов.
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