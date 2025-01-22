Почему Дональд Трамп навряд ли захочет продолжать конфликт с Россией

Наталия

Штаты по уши влезли в эти военные действия на стороне Украины, но теперь победа России в СВО ни у кого уже не вызывает сомнений. Трамп же, не любит и не желает проигрывать, и поэтому постарается лишить нас законной победы, приписав себе все лавры от завершения военных действий. Очень похоже на действия союзников во время и после Второй мировой войны..