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Закон и Порядок

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Почему Дональд Трамп навряд ли захочет продолжать конфликт с Россией

Почему Дональд Трамп навряд ли захочет продолжать конфликт с Россией

Наш внешний долг опустился ниже 300 млрд долларов, впервые с 2006 года (ссылка).Казалось бы, вернулись туда, где и были 20 лет назад, но есть нюанс.

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Комментарии
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Наталия
Штаты  по уши влезли в эти военные действия на стороне Украины, но теперь  победа России в СВО ни у кого уже не вызывает сомнений. Трамп же, не любит и не желает проигрывать, и поэтому  постарается лишить нас законной победы,  приписав себе все лавры от завершения военных действий. Очень похоже на  действия союзников во время и после  Второй мировой войны..
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1 д.
Гарибян Сусанна
Так они к этому и ведут, но мы-то это знаем и должны действовать  в своих интересах. Правда и сила на нашей стороне, да и Бог с нами.
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17 час.

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