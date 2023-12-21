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Северное Медведково

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  • Вячеслав Даньшин
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Заммэра Ракова сообщила о расширении перечня работающих по новому стандарту экстренной помощи стационаров в Москве

Заммэра Ракова сообщила о расширении перечня работающих по новому стандарту экстренной помощи стационаров в Москве

Власти приняли решение расширить программу модернизации Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, что сначала 2024 года все 20 ведущих многопрофильных стационаров Москвы будут переведены на новые стандарты экстренной медицинской помощи.

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