Заявление Трампа о прекращении огня стало для меня новостью, — Зеленский

Зеленский ничего не слышал об энергоперемирии между Украиной и Россией. «Если Трамп договорился с Путиным, то сообщите и нам тоже, мы согласны», — заявил Зеленский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- N США и Украина сде...
- США и Украина сде...
- В Киеве дали поня...
Это ответ на перемирие. Только капитуляция !