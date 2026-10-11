Русская весна
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Русская весна

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Заявление Трампа о прекращении огня стало для меня новостью, — Зеленский

Заявление Трампа о прекращении огня стало для меня новостью, — Зеленский

Зеленский ничего не слышал об энергоперемирии между Украиной и Россией. «Если Трамп договорился с Путиным, то сообщите и нам тоже, мы согласны», — заявил Зеленский.

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