Врач Галлямова: сон в смарт-часах грозит сильным раздражением на коже

Появление раздражения на запястье при использовании «умных» часов чаще всего обусловлено аллергической реакцией либо механическим повреждением кожных покровов.
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