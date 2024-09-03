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  • Майя Maja
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Почему слабоумие никогда не приходит внезапно

Почему слабоумие никогда не приходит внезапно

Академик Бехтерев, тот самый, что посвятил жизнь изучению мозга, как-то заметил, что великое счастье умереть, не растеряв на дорогах жизни разум, будет дано лишь 20% людей.

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Комментарии
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Барма Лей
ЭТО НЕ ВСЁ:                                                                                                                 1. У вас косая сажень во лбу. 2. Говорить вы начали поздно, зато сразу по существу. 3. Вы обсуждаете приказы. 4. Вы незаметно выбрасываете таблетки в унитаз. 5. Вы всегда предупреждаете жену перед тем, как внезапно вернуться. 6. Вы понимаете не только музыку Шнитке, но и даже слова Гребенщикова. 7. Вы знаете не только всех советских космонавтов, но и все бразильские штаты и портовые города Нигерии. Вас таких двое. Один — это вы, а второй — тот кретин, что сочинил кроссворд в сегодняшней газете. 8. Вы считаете, что знакомиться с девушками в библиотеке — вульгарно. Приличнее это делать на симпозиумах. 9. Ваша девушка предпочла вам здоровенного волосатого грузина, мотивируя это тем, что он лучше её понимает. 10. Дед Мороз, содрогаясь от отвращения, дарит вашим детям колбы, таблицы логарифмов и ещё какую-нибудь мерзость, например — словарь русско-алеутского языка. 11. Вы сначала подумаете, а потом промолчите. 12. За год вы протираете несколько шляп. Особенно в лобной области. 13. У вас под мышкой не волосы, а шахматы. 14. Браслет на ваших часах застёгнут лентой Мёбиуса. 15. Вы теоретически умеете колоть дрова.
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Валентина
🤣Шикарно!
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