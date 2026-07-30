В ДНР автоматизировали поиск причин пожаров

Судебно-экспертный центр МЧС России ускорил установление роли короткого замыкания в возникновении пожаров в ДНР благодаря новому металлографическому комплексу, сообщили Донецкому агентству новостей в региональном управлении ведомства.
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