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Аргументы и Факты

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В ДНР автоматизировали поиск причин пожаров

В ДНР автоматизировали поиск причин пожаров

Судебно-экспертный центр МЧС России ускорил установление роли короткого замыкания в возникновении пожаров в ДНР благодаря новому металлографическому комплексу, сообщили Донецкому агентству новостей в региональном управлении ведомства.

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