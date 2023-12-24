Минздрав Газы сообщил о гибели 60 человек при удара ЦАХАЛ по лагерю "Аль-Магази"

Представитель отделения Минздрава в палестинском анклаве Ашраф аль-Кудра сообщил в Telegram-канале, что количество погибших при ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев "Аль-Магази" в центральной части сектора Газа достигло 60 человек.