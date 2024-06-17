Дело Эвана Гершковича поступило в Свердловский областной суд

В Свердловский областной суд поступило уголовное дело в отношении гражданина США Эвана Гершковича. По данным пресс-службы регионального суда, органами предварительного расследования журналист обвиняется в шпионаже.
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