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Дело Эвана Гершковича поступило в Свердловский областной суд

Дело Эвана Гершковича поступило в Свердловский областной суд

В Свердловский областной суд поступило уголовное дело в отношении гражданина США Эвана Гершковича. По данным пресс-службы регионального суда, органами предварительного расследования журналист обвиняется в шпионаже.

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