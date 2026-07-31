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Тренер «Ростова» Альба про 4:2 с «Родиной»: «Было несколько ошибок, но мы рады победе. Чистяков выбыл надолго, получив травму на тренировке»

Джонатан Альба прокомментировал победу «Ростова» над «Родиной (4:2) во 2-м туре РПЛ. – Сегодня было несколько ошибок, но мы одержали победу, поэтому все очень рады.

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