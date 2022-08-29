Ульянов раскрыл состав миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию войдут около 15 человек из секретариата организации, которые занимаются безопасностью в ядерной сфере.
