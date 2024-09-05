Премьер Малайзии Ибрагим: Малайзия готова предложить РФ особые отношения

Малайзия готова предложить России "особые отношения" между двумя государствами. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил премьер страны Анвар Ибрагим, передает РИА Новости.
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